حركة فتح: على العالم إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم الكيل بمكيالين

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعدم الكيل بمكيالين.

وأضافت الحركة، على لسان عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، في بيان صحفي: "نذكر العالم أن هناك شعب فلسطين وهو محتل ومضطهد من قبل إسرائيل، تمارس الأخيرة بحقه كل أشكال التنكيل والقتل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت، وتفرض عليه نظام فصل عنصري وابارتهايد بشكل منافٍ لأبسط حقوق الإنسان، ولا نسمع إدانة أو رفضا من العالم ومؤسساته أمام هذه الجرائم".

وتساءل القواسمي: "هل الدم الفلسطيني بالنسبة للبعض دم من الدرجة الثانية؟ وهل الإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟ مطالبا العالم بصرخة حقيقية في وجه المحتل الإسرائيلي بحتمية إنهاء احتلاله لدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة".