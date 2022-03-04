إلغاء دورة الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة في كازان

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة اليوم الجمعة أن النسخة التي كانت مقررة في مدينة كازان الروسية في 2023، ألغيت في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن تقام الدورة، التي يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، في العام الجاري لكن تقرر في البداية تأجيلها إلى ما بين 21و27 يناير 2023، بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن الاتحاد الدولي الألعاب الأولمبية الخاصة ذكر في بيان :"لم يعد بإمكاننا ضمان فاعلية دورة الألعاب الشتوية العالمية في قازان، أو ضمان سلامة رياضيينا ومجتمعنا."

وأضاف :"العنف المروع في أوكرانيا، والعقوبات المكثفة التي فرضها المجتمع الدولي، والضبابية والخوف اللذين يمر بهما العالم، يجعل من المستحيل المضي قدما في هذا الأمر."

وتابع الاتحاد :"الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية يعانون بشكل كبير وظالم ومأسوي في هذه الحرب."

وأتم :"نضم أصواتنا لأصوات الملايين حول العالم في المطالبة بالسلام وإنهاء العنف بشكل فوري."