قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، "إن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا تجلب المشاكل، ولكنها تمنحها أيضا فرصة لدخول أسواق جديدة".

وأضاف بوريسوف ،في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: "أن هذه ليست المرة الأولى، التي نتعرض فيها لمثل هذه الهجمات"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يتمتع بتجربة التعرض لنظام عقوبات.

وتابع بوريسوف:" نعيش في ظل العقوبا لفترة طويلة، وتمكنا من التكيف بدرجة عالية وإيجاد حلول فعالة تماما"، موضحا أنه يتعين أيضا عدم التوقف عن النشاط الاستثماري ومواصلة المشاريع، التي جرى إطلاقها بالفعل، وباتت على وشك الانتهاء خاصة إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بشكل مباشر بمهمة تقليل الاعتماد على الواردات.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية أنها قيدت الوصول إلى عدد من المواقع الإعلامية في روسيا.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم، أن من بين هذه المواقع "بي بي سي" و"ميدوزا" الإخباري الروسي و"دويتشه فيله" الألماني والموقع الناطق باللغة الروسية لراديو "أوروبا الحرة" وراديو "ليبرتي ــ سفوبودا" الممول من الولايات المتحدة.

يُذكر أنه جرى تقييد الوصول لموقع "روسكومنادزور" في وقت سابق بعد طلب من النيابة العامة الروسية.

يُشار إلى أن البعثة الفرنسية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت مؤخرا أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد وافقوا رسميا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT" في الاتحاد الأوروبي، كما قرر موقع "فيسبوك" تقييد الوصول إلى صفحات شبكة " RT " باللغات الروسية والإنجليزية والإسبانية في عدد من البلدان، وذلك في ظل عقوبات غربية شديدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.