وزيرة خارجية السويد: الهجوم الروسي في أوكرانيا غير مشروع ويعرض المدنيين للخطر

قالت ‏وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، إن الهجوم الروسي في أوكرانيا غير مشروع، فهو يعرض المدنيين للخطر، مؤكدة ضرورة توقف هذا الهجوم فورًا، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، مساء اليوم الجمعة.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.