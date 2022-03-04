بيان بريطاني: ماكرون وجونسون أكّدا التعاون الوثيق لمواجهة وحشية بوتين

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مباحثات بشأن "الأوضاع الخطيرة للغاية" في أوكرانيا.

وقال مكتب جونسون، في بيان، إن رئيس وزراء بريطانيا اعتبر الحرب في أوكرانيا أسوأ حرب تشهدها أوروبا منذ فترة طويلة.

واتفق جونسون وماكرون على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا، والتعاون الوثيق لمواجهة ما تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وصفها البيان بـ"الوحشية المتزايدة".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.