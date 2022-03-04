بولندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

أصدرت وزارة الخارجية البولندية، الخميس، توصيات للمواطنين البولنديين بمغادرة أراضي روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية البولندية، أنها نوصى لمواطني الجمهورية البولندية الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية مغادرة أراضيها بكل الوسائل المتاحة، بحسب إعلام روسي.

ودعت الخارجية المواطنين البولنديين للامتناع عن أي رحلات إلى روسيا، نظرا "للوضع في أوكرانيا ووقف الطيران بين بولندا وروسيا لهذا السبب".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.