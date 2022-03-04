كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بكورونا تجاوز 266 ألف حالة

أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، بأن سول سجلت رقما قياسيا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغ 266 ألفا و853 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 3 ملايين و958 ألفا و326 شخصا.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض- في بيان، اليوم- أن البلاد سجلت أيضا 186 حالة وفاة مرتبطة بـ (كوفيد 19) خلال نفس الفترة، مما رفع حصيلة الوفيات المتراكمة إلى 8 آلاف و580 حالة وفاة.. مضيفة إن معدل الوفيات بلغ 0.24%.. فيما ارتفع عدد مرضى (كوفيد-19) في حالات حرجة إلى 797 مريضا اليوم من 727 مريضا في اليوم السابق.

من جهتها، قالت الحكومة الكورية إنه من المتوقع أن تبلغ الموجة الحالية ذروتها عند حوالي 250 ألف حالة يومية في منتصف مارس، حيث تنتشر السلالة المتغيرة "أوميكرون" شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد.