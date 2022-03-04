ضبط 3 أطنان بانجو خلال حملة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3250 كيلو جراما من البانجو خلال حملة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة مستهدفة منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

أسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية عبارة عن (15 مخزنا ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 3250 كيلو جراما).

ياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، وتباشر النيابة التحقيقات.