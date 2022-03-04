أكدت إيرينا أوكلادنيكوفا نائبة وزير المالية الروسي، أن الوزارة ستفي بشكل كامل بجميع الالتزامات في الميزانية الروسية لهذا العام 2022.

وأعربت إيرينا - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - عن أملها في أن يتمكن البنك المركزي الروسي من الوصول مجددا إلى الاحتياطيات الدولية المجمدة عبر المفاوضات.

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، أوضحت قائلة "نحن نثق بأن الحكومة الروسية ستفي بجميع التزامات الميزانية المخطط لها لعام 2022.. وفي الوقت الحالي، نحن على يقين من أن لدينا أموالا كافية للوفاء بجميع الالتزامات، التي تم التخطيط لها في العام الحالي"، مشيرة إلى أن وزارة المالية تُقيم حاليا العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد الروسي.