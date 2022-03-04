برلماني بولندي يقترح «شراء ذمم» الجنود الروس لتشجيعهم على الانشقاق

اقترح الصحفي والنائب البولندي في البرلمان الأوروبي، راديك سيكورسكي، شراء ذمم الجنود الروس المتواجدين بأوكرانيا، لتشجيعهم على الانشقاق عن قيادتهم.

وبحسب ما يتوقع سيكورسكي، البالغ 59 سنة، قد تكون فكرة قد ينشق بسببها آلاف الجنود الروس، حسبما نقل موقع "العربية.نت" الإخباري.

وكتب النائب البرلماني البولندي اقتراحه في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أمس الأربعاء، ولاقت تغريدته 6،173 إعجابا من متابعيه البالغين أكثر من 38 ألفا.

ووجه النائب كلامه في التغريدة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دي لاين، وقال لها: "لنستخدم بشكل استراتيجي قوة الاتحاد الأوروبي الناعمة، يا أورسولا فون دير لاين. يمكننا منح كل جندي روسي منشق 3000 يورو مع عقد عمل مدته 3 أعوام (أي) بطريقة ترحيب ألمانيا الغربية بعبور الألمان الشرقيين للجدار" وفق تعبيره.

ولم يتبين مدى ترحيب المفوضية الأوروبية باقتراح البرلماني البولندي حتى الآن.

والجدار الذي يقصده، هو ما بنته القوات السوفيتية في 1961 وقسّم العاصمة الألمانية إلى شطرين، ثم تم هدمه في 1989 وإعادة توحيد المدينة مع تفكك الاتحاد السوفيتي.