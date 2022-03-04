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أيمن حليم وكيلا جديدا لوزارة الصحة بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 2:07 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 2:07 م

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور أيمن حليم وكيلاً جديداً لوزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، خلفاً للدكتور سعيد مأمون السقعان.

ونص القرار الذي حمل رقم 81 لسنة 2022، بتكليف الدكتور أيمن حليم للعمل وكيلا لوزارة الصحة في الإسكندرية.

وشغل وكيل وزارة الصحة الجديد، وظيفة مدير القومسيون الطبى في الاسكندرية، وقبلها كان مديراً لمنطقة غرب الطبية، حيث يعتبر رابع وكيل وزارة للصحة بالإسكندرية منذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يقوم وكيل الوزارة الجديد باخلاء طرفه من القومسيون الطبى غداً السبت؛ تمهيداً لاستلام مهام منصبه الجديد رسمياً.

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