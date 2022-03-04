

الجماهير تشكر الدولة على الاهتمام.. وهاني شاكر: عشت لحظات من البهجة مع أهالي قنا

إيناس عبد الدايم: أتمنى أن يصبح مهرجان دندرة دوليا يليق بقيمة مصر التراثية والحضارية





وضعت الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ممثلة في وزارة الثقافة أولوية خاصة لأقاليم مصر المختلفة ومنها الصعيد لتقديم الخدمات الثقافية التي حرمت منها لسنوات طويلة.

ومنذ تولي الدكتورة إيناس عبد الدايم منصب وزير الثقافة، وهي تنفذ تلك الأجندة، وتحرص على التواجد فى كل تلك المناسبات؛ لتشرف بنفسها على تقديم الخدمة إلى جمهور الاقاليم شاهدناها في مطروح وبني سويف والمنيا وشمال وجنوب سيناء وأسوان والأقصر والمنوفية والغربية تتوسط قافلتها الثقافية الموجهه إلى كل تلك المدن والمحافظات، شاهدنا أيضا المسرح المتنقل الذي جاب أغلب القرى المصرية التي لا يوجد بها مسارح لتقدم خدمة فنية.

مساء الخميس الماضي كانت وزيرة الثقافة على موعد جديد فى محافظة قنا، مع الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، المهرجان الذي أقيمت دورته الأولى العام قبل الماضي، وتوقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويقام على غرار مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى يقام في أغسطس من كل عام.

ذهبت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومعها قافلة فنية من أبناء دار الاوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدى صابرو بحضور وزير الآثار والسياحة خالد العناني واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحضور الإعلامي والإذاعي الكبير فهمى عمر ابن محافظة قنا، وما يقرب من 7 آلاف مشاهد من أبناء قنا والصعيد.

أحيا حفل الافتتاح الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية التابعة لدار الاوبرا قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

قدم هانى مجموعة من أهم أغانيه التي تمثل مشوار أكثر من نصف قرن من الغناء، أبرزها: بلدي، بحبك أنا، لو روحت بعيد، لو سمحتوا، يا ريتني، نسيانك صعب أكيد، كده بردو يا قمر، مشتريكي، علي الضحكاية، لسه بتسألي، ومن اعمال الموسيقى العربية مسا النور والهنا وجانا الهوى.

وتفاعل الجمهور مع المطرب الكبير، الأمر الذي يؤكد أن الناس متعطشة للفن الجاد، وأن وصول هذا النوع من الفن إلى أهالينا في الجنوب أهم رسالة تقوم بها الدولة المصرية في إطار وصول الخدمات الثقافية الى مستحقيها، وهو ما تحرص عليه الدكتورة ايناس عبد الدايم بوصول الخدمة إلى كافة الأقاليم، بينما كانت صورة الناس والبهجة التي كانوا عليها هى رسالة شكر أيضا من الجماهير إلى الدولة.

هانى شاكر بدوره عقب الحفل، أبدى سعادته بقوله "كدت أبكي من فرط السعادة التي شاهدتها في أعين الناس.

وقال هانى لـ"الشروق"، إن ما تقدمه الدولة ممثلة في وزارة الثقافة امر يدعو إلى الفخر؛ لأن كل أبناء مصر اصبحوا متساوين الآن فيما يقدم لهم من رعاية ثقافية، لذلك لابد أن أشكر الفنانة إيناس عبد الدايم على ما تقدمه، وهي زميلة عزيزة قبل أن تكون وزيرة للثقافة.

وقال: وجوده هنا هو دعم للفن الجاد الذي نعمل ليل نهار من أجل أن يسود.

وأضاف: سعيد أيضا بالتناغم الذي أراه بين وزارتي الثقافى والاثار والسياحة وكذلك محافظة قنا، لانه يؤكد على وجود خطة كبيرة تتبناها الدولة من أجل نشر الفنون فى كافة ارجاء الوطن، كما شكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على رعاية للحدث.

و كان الحفل الفنى قد بدأ بعرض لفن التحطيب قدمته فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في ساحة المعبد.

وافتتح المهرجان، بكلمة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجهت فيها الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته لمهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء.

وقالت إنه مشروع جاد يجسد أحد مسارات الدولة للاهتمام بالصعيد وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة الى الجنوب باعتبار القوى الناعمة آداة فاعلة لتطوير المجتمع وتنمية الوعي.

وأضافت أن الدورة الثانية تأتي كنموذج للتعاون بين مؤسسات الوطن حيث تشاركت وزارة الثقافة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا لإيقاد شعلة للتنوير على قطعة من ارض مصر ظلت على مر التاريخ موطنا لرموز وأعلام نجحوا في إثراء مختلف مجالات الحياة.

واكدت أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تحتضنها المواقع التاريخية تجسد فكرة السياحة الثقافية والفنية، وتبرز وجها مختلفا للحضارة المصرية الخالدة التى شيدها المصريون القدماء منذ آلاف السنين، وما زالت تبهر شعوب الارض بعظمتها، لتعبر عن طبيعة الهوية المصرية المتميزة، وتعطى السبق لابنائها على مر الأزمان، وتثبت أن الإبداع مفتاح الحياة وسر التطور والتقدم.

واوضحت أنه خلال الفترة القادمة وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تشهد المواقع التاريخية والأثرية مجموعة من الفعاليات الإبداعية المتنوعة التى تعد سلاحا فاعلا في معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب، وتؤكد أن الفكر والفن من العناصر الفاعلة لاستكمال عملية التنمية.

وقدمت الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر الذي نتج عنه استثمارا متميزا للمواقع الأثرية والحضارية التي تملكها مصر لإقامة المناسبات والفعاليات الثقافية والفنية، متمنية أن يصبح مهرجان دندرة مهرجانا دوليا يليق بقيمة مصر التراثية والحضارية.

كما قدمت التحية للواء أشرف الداودي محافظ قنا على مساندته الدائمة والمستمرة للانشطة الإبداعية بالمحافظة وللأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولكل من شارك وساهم في تنظيم وإقامة الفعاليات.

وأشاد وزير الاثار والسياحة خالد العناني بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة.

وأشاد بإقامة المهرجان في ساحة معبد حتحور ربة الموسيقي والجمال والفن، معربا عن ثقته في تاثير هذه الفعاليات إيجابيا في مكانة ووضع محافظة قنا علي الخريطة السياحية واكد أن الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق.

وقال أشرف الداودي محافظ قنا، إن المهرجان يعد عرسا ثقافيا وفنيا مبهرا، يعكس إيمان الدولة بقيمة الفن والثقافة في تشكيل الوجدان وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

ووجه الشكر للقيادة السياسية لإيمانها بضرورة تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وحماية أبنائنا منها.