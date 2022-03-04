إقبال متوسط في انتخابات مهندسي الدقهلية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين فى الدقهلية، إقبالا متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية، في الانتخابات التي تجري اليوم الجمعة، بمقر النادي النهري بمدينة طلخا، لانتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين.



ويجري التصويت داخل 18 لجنة فرعية بإشراف قضائي كامل برئاسة اللجنة العليا التي تضم المستشار عبدالله فتوح، رئيس اللجنة العامة، وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي، والمستشار منتصر محمد توفيق، ورئيس اللجنة النقابية المشرفة على لانتخابات بالدقهلية المهندس محمد الخولي، أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية.



ويتنافس بالانتخابات 23 مرشحا على منصب النقيب العام و163 مرشحا يتنافسون على 11 مقعدا لجميع الشعب “كهرباء، ميكانيكيا، مدني، عمارة، غزل ونسيج، كيمياء ونووية، تعدين وبترول".