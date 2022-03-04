الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية ولم تتدخل

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن «الولايات المتحدة كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية، لكنها لم تتدخل.»

وجاء في بيان لمكتب ناريشكين، وفق قناة «روسيا اليوم»، أنه وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، احتفظت أوكرانيا بالإمكانيات التقنية لإنتاج أسلحة نووية، موضحًا أن هذه القدرات أعلى بكثير من تلك الموجودة في إيران أو كوريا الشمالية.

وشدد على أن الغرب لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، فنحن نتحدث عن محاولات لتدمير الاتحاد الروسي.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.