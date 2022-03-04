قال الفنان حمادة هلال، إن أول حفل زفاف غنى فيه كان في عام 1991 بمقابل خمسة جنيهات، ذاكرًا أنه كان يغني في صغره دون علم والده، لكنه لما علم ذلك وضعه على الطريق الصحيح وعرفه بطارق عبدالله.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مسلسل «المداح» هو الأقرب إلى قلبه، لكن «ولي العهد» قريب أيضًا إليه.

وذكر أن مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش صوته جيد للغاية حتى بدون موسيقى ويغني بطريقة صحيحة، لكنه ارتبط بطريقة معينة أعجب الناس بها، لذا فهو ضد تغييرها، مضيفًا أنه لم يعجبه الفيديوهات المنتشرة لشاكوش ودياب بعد مشكلتهما الأخيرة.

ورد على سؤال حول من يعجبه من المغنيين الحاليين ويرى أنه يغني بطريقة صحيحة، قائلا: «محمد حماقي، لأنه يركز في شيء واحد ويسير في خط واحد فقط وهو الغناء».