متحف هيرميتاج أمستردام ينهي علاقته بنظيره الروسي بسبب «تجاوز خط أحمر»

أنهى متحف هيرميتاج أمستردام علاقته بنظيره الروسي، متحف هيرميتاج في سان بطرسبرج.

وأعلن المتحف في أمستردام اليوم الخميس أن العلاقة لا يمكن أن تستمر، "في ظل غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، تم اجتياز خط أحمر"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويعرض المتحف كنوزاً فنية من متحف هيرميتاج في روسيا الذي يحظى بشهرة عالمية.

وأوضح بيان المتحف أنه لم يعد بالإمكان النأي عن السياسة في روسيا وعن الرئيس فلاديمير بوتين.

وسيظل معرض تم فتحه مؤخراً لأعمال روسية من المدرسة الطليعية مغلقا حتى إشعار آخر.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.