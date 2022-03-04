خبراء يتحدثون عن خفايا وأبعاد الأزمة الأوراسية الغربية بعد الهجوم على أوكرانيا

نظمت مكتبة مصر العامة في الدقي، برئاسة السفير الدكتور عبد الرؤوف الريدي، أول أمس الأربعاء، بالتعاون مع "الصالون الدبلوماسي" المصري، ندوة بعنوان "خفايا وأبعاد الأزمة الأوراسية الغربية الحالية"، وسط حضور كثيف لعدد من البرلمانيين والباحثين والمهتمين من الشخصيات العامة.



جاء ذلك بحضور الندوة ماكسيم روبين، المستشار السياسي للسفارة الروسية بالقاهرة، والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأحمد الصوفي الدبلوماسي والمفكر السياسي العربي، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي الأمين العام للصالون الدبلوماسي المصري.



* تحليل الأزمة بين روسيا والغرب وتداعياتها بدقة أمر مبكر

طرح الدكتور علي الدين هلال خلال كلمته في الندوة، عددا من التساؤلات المهمة تتعلق بجذور الأزمة وبداية نشوءها، كما أصَّل لجذور القضية، موضحا أسبابها متسائلا هل كان الجانب الروسي الذي بدأ الأزمة، أم أنها كانت رد فعل لتوسع معسكر الناتو شرقا، وعدم صياغة الدور الأوكراني المستقبلي في الصراع الدولي.



وأكد هلال أنه من المبكر جدا تحليل الأزمة الحالية بين روسيا والغرب، وتداعياتها بدقة سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو حتى الدبلوماسي، موضحا "نحن في قلب الأحداث وكثيرا مما يُقال حروب نفسية وإعلامية، لا يمكن تصديق ما يُقال فيها".



وأشار هلال إلى أنه لإجراء عملية تحليل سياسي لما يجري الآن بين روسيا والغرب، فلابد أن نعرف أولا إلى متى تطول الحرب، والآثار بعيدة المدى التي ستنتج عنها، خاصة في ظل وجود مفهوم جديد للحرب، يتم من خلاله تنفيذ مجموعة غير مسبوقة من العقوبات التي لم تتوقف عند الشئون السياسية او العسكرية او الاقتصادية بل وحتى الرياضية والثقافية أيضا.



وأضاف: "بعد الإجابة على هذه التساؤلات سنعرف أين نحن كبلاد عربية ومصر من القضية، وكيف تتأثر مصالحنا بشكل دقيق لأن العالم كله سيتأثر بلا شك".



*مشهد ما قبل العمليات الحربية في أوكرانيا لم ينبىء بما حدث



يرى الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشهد ما قبل العمليات الحربية في أوكرانيا لم يكن ينبىء بما حدث، معبرا: "كان كل شيء هادئا والمشاورات السياسية والمكالمات التليفونية تمضي ولا تنقطع على مدار الساعة بين المسئولين الروس والأوروبيين مع الأمريكان".

"لكن حدث تطورا سريعا في الموقف صباح ٢٤ فبراير الماضي، وحدث تغيرا دراماتيكيا عنيفا، فكأنما هدوء الأسبوع الذي سبقه كان ما قبل العاصفة، لنشاهد أسبوعيا تاليا يتسم بالعصبية من الجانبين، وارتفاع سقف المطالب الروسية من ناحية، مقابل ارتفاع سقف العقوبات من الغرب في الناحية الأخرى، وهو ما يفتح نهايات الموقف على مصراعيها، وورود تحقق كل الاحتمالات"، بحسب عكاشة.



* ما يحدث تجليات أو إطار جديد لصورة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي



من جانبه ركز الدكتور أحمد عبد الله الصوفي الخبير السياسي العربي، على سيناريوهات الحل للخلاف الجديد القديم بين روسيا والغرب، معبرا: "ما نشهده اليوم ما هو إلا تجليات أو إطار جديد لصورة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي".



وأكد أن مفهوم "الأمن المتبادل" الذي سبق وطرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعنى أن يحترم كل طرف المحددات الأمنية للطرف الآخر، وهو السيناريو الأقرب للحل والتنفيذ، بشرط قوة أوراق الضغط التي يملكها كل لاعب على رقعة شطرنج الكرة الأرضية.