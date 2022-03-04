طالب مصري عائد من أوكرانيا يروي لحظات الرعب داخل المخابئ ورحلة العودة

"وثقت لحظات الرعب التي عشتها ورفاقي فى المخابىء وشعور الإنقباض بسماع صفارات الإنذار التى تدوى ليل نهار وقررت العودة لمصر لما نفذ الأكل والمياه من السوبر ماركت"، هكذا بدأ حديثه الطالب عصام محمود في السنة النهائية بطب أسنان بجامعة فنيتسيا في أوكرانيا.



وقال محمود لـ"الشروق": "عشت في مدينة فنيتسيا التى توجد بها جامعتي والتي تبعد ساعتين عن العاصمة الأوكرانية، نحو 5 سنوات دون أدنى مشاكل سوى بعدي عن أسرتي وصعوبة اللغة الإنجليزية في البدايات فقط، وكنت أحصل على أعلى التقديرات كل عام، حتى جاءت لحظة الحرب التي ظللت أهون منها وأبقى وأتحدى ظروف الحرب ولكن مع مرور الوقت نفذ الصبر والأكل وتمكن الرعب والخوف مني خاصة مع إجماع باقي رفقائي من المصريين والهنود أيضا العودة إلى بلادنا".

وأضاف: في بداية القصف والضرب الذي صعقنا رعبا جميعا ولن نتخيل أن يكون بهذا الشكل، كنت أساعد زملائي فى العثور على أتوبيسات للوصول للحدود الرومانية، على أساس أنى باقي حتى الانتهاء من السنة النهائية بعد أن أوقفت الجامعة الدراسة يوم 22 فبراير وعلى أن تكون العودة فى منتصف مارس تقريبا".



وتابع: "جاءت لنا تعليمات من إدارة السكن الطلاب الالتزام بالسكن وشراء أكبر قدر من الاحتياجات والمواد الغذائية".



وقال: "لن أنسي صفارات الإنذار الطويلة التى أشعرتني بالانقباض وظللنا نسمعها وننزل من الدور العاشر إلى المخبأ سريعا ومعنا شنطة أكلنا وزجاجات المياه و نضطر ننام طول الليل فيه وكان الطلاب بجوار أساتذة الجامعة نائمين دون غطاء، ونسمع صفارة أخرى قصيرة نطلع إلى الحجرات ونعاود مرة أخرى وهكذا".



وأضاف: "لم أنم سوى 4 ساعات منذ بداية الحرب، وكان هناك صعوبات فى شبكة الإنترنت والمياه الساخنة فى ساعات محددة فقط، وكان الوضع قاسي جدا مع البرودة الشديدة في أوكرانيا".



وأشار عصام إلى أن "الطلاب المصريين كان عددهم نحو 80 طالبا ومعنا طلاب هنود فوق الـ500 طالب، وعندما ساءت الظروف ونفذ الأكل قررت العودة ورفاقى وتواصلنا مع السفارة فى أوكرانيا ورومانيا".



وأضاف: ساعدنا مسؤولي السفارتين فى ركوب الأتوبيس من مقر الجامعة حتى الحدود الرومانية، إذ بدأت الرحلة إلي الحدود الساعة 1 ظهرا وصلنا حوالي 12 صباحا، وهناك وجدت أشخاصا من كل الجنسيات منهم أوكرانيين وتركنا الأتوبيس قبل الحدود بحوالى عشرة كيلو متر ووصلنا للبوابات سيرا على الأقدام حتى دخلنا رومانيا ومنها تحركنا إلى مطار رومانيا ووجدنا نائب وزير الخارجية فى انتظارنا ورجعنا إلى مصر الحمد لله.



وحول مستقبله، قال الطالب العائد من أوكرانيا: "كل ما أتمناه أن أواصل دراستي أو نتمكن من تحويل أوراقنا لجامعة أوربية أخرى، خاصة أنه مع التواصل مع مسؤلى الجامعة الأوكرانية أكد أن الوضع سيء واستحالة مواصلة الدراسة مرة أخرى حتى ولو أونلاين".

وأضاف أن "الضرب والقصف كان لمخازن الأسلحة والمطارات، وأن الشرطة الأوكرانية كانت توزع الأسلحة على المواطنيين، وكانت المشاجرات مشهد فى يومي فى المحلات والسوبر ماركت لنفاذ السلع الغذائية الأساسية.

وحول تجربته قال إن "الدرس الذى خرج به من هذه المنحة القاسية أن المصري بيخاف على أخوه، متابعا: "كنا يد واحدة إلى معاه فلوس يسلفها للى معهوش وكنا نعيش لحظات الرعب والاطمئنان سويا على قلب رجل واحد حتى عدنا إلى بلدنا".