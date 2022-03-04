الرئيس الأوكراني يشكر إردوغان على الدعم المستمر

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أنه أجرى محادثات هاتفية "اعتيادية" مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إشارة إلى تكرار التواصل بينهما مؤخرا.

وذكر عبر حسابه على "تويتر" أنه توجه بالشكر إلى إردوغان على مساعدته الدائمة، وأحاطه علما بمجريات القتال والتصدي الأوكراني للغزو الروسي المستمر، واصفا إياه بالعدوان، وبملابسات حادث حريق المحطة النووية صباح اليوم.

وشدد زيلينسكي على ضرورة وضع نهاية للأعمال العدائية الروسية.

وصدرّت تركيا إلى أوكرانيا مؤخرا دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة (الدرونز) التي استخدمت على نطاق واسع في الحرب الحالية، وأثبتت فاعلية كبيرة خاصة في اقتناص الدبابات والمدرعات الروسية، مما دفع كييف إلى مطالبة تركيا بتوريد المزيد.

وصوتت تركيا ضمن مؤيدي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالانسحاب الفوري الروسي من الأراضي الأوكرانية.