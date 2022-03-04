مايكروسوفت تعلق مبيعات منتجاتها الجديدة وخدماتها في روسيا

علقت شركة مايكروسوفت مبيعات منتجاتها الجديدة وخدماتها في روسيا، التزاما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على موسكو جراء غزوها أوكرانيا.

وتعتبر موسكو أحدث الشركات التي تعلن إيقاف عملياتها في موسكو، بحسب قناة "العربية".

وكانت شركة نايكي للملابس الرياضية الخميس، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا لتنضم بذلك إلى العديد من العلامات التجارية الغربية التي علقت أعمالها في هذا البلد بعد غزوه أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع قالت نايكي، إنها ستعلق مؤقتا بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.

ويغطي القرار المتاجر التي تملكها نايكي وتلك التي تديرها أيضا.

كما أعلنت الشركة أن مؤسستها ستتبرع بمليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الإنقاذ الدولية لدعم جهود الإغاثة.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.