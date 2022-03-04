دبي: خطة لإنشاء مصنع ينتج مفاصل تناسب العرب والآسيويين خلال 3 سنوات

كشف مؤتمر دولي بدبي أن دولة الامارات هي الأولى بالمنطقة في توفير جراحات المفاصل المناسبة للآسيويين والعرب وإفريقيا.

كما أنها الأولى في اعتماد خواص المفاصل الاصطناعية الآسيوية والعربية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والربوتات.

وانطلق اليوم، مؤتمر دبي الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، بمشاركة 1200 طبيب وجراح متخصص من مختلف دول العالم.

وكشف سميح الطرابيشي، استشاري جراحة العظام في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة بدبي، رئيس المؤتمر، عن خطة لافتتاح مصنع لتصميم وتصنيع مفاصل تناسب طبيعة العرب، وتتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية، متوقعا أن يرى المشروع النور في دبي خلال 3 سنوات.

وأوضح للصحفيين أن المفاصل العربية تختلف بطبيعتها عن المفاصل الأوروبية والغربية، خاصة من ناحية الاحتياجات والمتطلبات اليومية مثل الصلاة والجلوس على الأرض.

وذكر أنه كطبيب كان من أوائل العرب المساهمين بتطوير المفاصل العربية، ويخطط حاليا لتصميم وتصنيع المفاصل في دبي، تلبي احتياجاتهم اليومية، عن طريق استخدام أحدث التقنيات العالمية.

وقال سميح "تكلفة المفصل الواحد تتراوح بين 10-14 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، إضافة الى تكلفة الجراحة والتي تتفاوت من مستشفى إلى آخر ولكنها غالبا ما تتراوح بين 30 ألف و 70 ألف درهم، لافتا إلى أن السياحة العلاجية لتبديل المفاصل تشكل حوالي 60% من مجموع العمليات التي يقوم بها سنويا والتي تقدر بحوالي 800 عملية.

وأشار إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورا في تأكل المفاصل، إضافة إلى عامل السن، معتبرا السمنة المفرطة، العدو الأول للمفاصل نتيجة للضغط الذي يتعرض له المصاب.