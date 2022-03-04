مجلة: أكثر من نصف طائرات بيرقدار في أوكرانيا تم تدميرها

نشرت مجلة"ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد تقريرا عن طائرات "بيرقدار" التركية في آخر معركتين خاضتها، على الجبهتين الأوكرانية والسورية.



وأشارت مجلة "ميلتاري واتش" إلى أنه بعد تكبد القوات الجوية الأوكرانية خسائر فادحة جدا بسلاح الجو في الأيام الأولى من المعركة، وردت أنباء أشارت إلى أن تركيا أرسلت في 2 مارس، عن طريق الجو عددا غير معروف من طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة، تم تسليمها عن طريق بولندا باستخدام طائرة نقل تابعة للقوات الجوية التركية من طراز "إيرباص A400M"، بحسب المصدر.



ونوهت المجلة إلى أن أكثر من نصف الطائرات على الأقل التي أرسلتها تركيا سابقا إلى أوكرانيا قد تم تدميرها بالفعل أسطول البلاد من الطائرات المقاتلة المأهولة،



وبحسب المجلة فإن أوكرانيا تعد إلى حد بعيد أكبر عميل لشركة Bayraktar حيث اشترت أكثر من 50 طائرة ، لتعويض افتقارها إلى الطائرات الدقيقة المناسبة للعمليات القصيرة أو متوسطة المدى.



وبينت المجلة أن "بيرقدار" خاضت حربا في سوريا أيضا، وتحديدا في محافظة إدلب السورية حيث "شهدت قتالا مع قوات الجيش السوري الذي يسعى لاستعادة أراضيه في أوائل عام 2020".



وقالت المجلة "تعرضت بيرقدار لانتقادات واسعة النطاق بسبب افتقارها إلى القدرة على البقاء، أمام الدفاعات الجوية السورية المتواضعة نسبيا حيث ورد أن الخسائر كانت فادحة".



وبحسب المجلة فإن الأضرار الهائلة التي لحقت بالقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا وعدم توفر فئات أخرى من الطائرات المسيرة الأكثر قدرة، "ترك سلاح الجو الأوكراني مع عدد قليل من الخيارات الأخرى للعمليات الهجومية، حيث تعتبر بيرقدار واحدة من الخيارات القليلة المتاحة أمامه".