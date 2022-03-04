قالت الفنانة سيرين عبدالنور، إن أول عمل تمثيلي لها كان مسلسل «غدا يوم آخر» في عام 2000، ثم قدمت بعدها «ابنتي»، مؤكدة أنها لا يمكن أن تنسى تجربتها الأولى في التمثيل، لأنها تعرفت حينها على زوجها فريد.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة عبر فضائية «on»، مساء الخميس، أن زوجها فريد من شجعها على المشاركة في مسلسل «روبي» مع أمير كرارة، متابعة: «دائما يعطيني دافع للاستمرار في مهنتي لإنه مقدر موهبتي في التمثيل والفن».

وحول مسلسل «لعبة الموت» مع الفنان عابد فهد، أوضحت أن المسلسل عرض في رمضان بمصر وحقق ضجة كبيرة، مازحة: «اتبهدلت.. لو المسلسل 90 حلقة كنت طلعت بلا أسنان»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أن الممثل عندما يؤدي مثل هذه الأدوار العنيفة، يكون مندمجًا لدرجة أنه لا ينتبه لما يحدث، موضحة أن بعض مشاهد الضرب في مسلسل «لعبة الموت» كانت حقيقية، لكن في بعض الأحيان كان الخطأ منها.