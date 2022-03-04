المكسيك ترفض طلب كييف لتوريد أسلحة لصد الغزو الروسي

رفضت المكسيك طلبا من برلمانيين أوكرانيين بتوريد سلاح إلى بلادهم.



وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الجمعة: "نحن لا نرسل أسلحة إلى أي مكان. نحن دعاة سلام". وكان قد تم تسليم الطلب إلى أعضاء بمجلس الشيوخ المكسيكي يوم أمس الخميس من جانب السفير الأوكراني لدى المكسيك.



وجاء في الخطاب الذي وقع عليه ستة من أعضاء البرلمان الأوكراني وخاطب زعيم مجلس الشيوخ المكسيكي: "نحن نعتقد أن الدعم العسكري الكبير فقط من جانب حلفائنا سيساعدنا في صد العدو". ونشر اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ نص الخطاب على تويتر.



ونددت الحكومة المكسيكية مرة أخرى اليوم الجمعة بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها شددت على أنها لن تفرض عقوبات على موسكو من جانبها.



وقال وزير الخارجية مارسيليو إبرارد في مؤتمر صحفي إن المكسيك سوف تنضم فقط إلى إجراءات عقابية متعددة الأطراف إذا ما تم إقرارها ضمن إطار عمل الأمم المتحدة.