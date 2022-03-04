مسؤول في حزب الله اللبناني: الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عمّا يحدث في أوكرانيا

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش أن الادارة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عما يحصل في ‏اوكرانيا لأنها خططت وحرضت ودفعت بهذا الاتجاه.

قال الشيخ علي دعموش في خطبة اليوم الجمعة إن "أوكرانيا أصبحت ضحية ‏سياسة الولايات المتحدة الامريكية القائمة على تأجيج التوترات في العالم".‏

واعتبر أن "العبرة من كل ما يجري هي أن الدعم الأمريكي لأدواتها وحلفائها هو مجرد ‏سراب وليس حقيقة، وأن الحقيقة هي أن الرئيس الأوكراني والرئيس الأفغاني السابق اللذين ‏راهنا على أمريكا ووثقا بها اعترفا بأن الولايات المتحدة تركتهما وحيدين".

وأشار إلى أن "الروح العنصرية لا ‏تزال تسيطر على سلوك من يدعون التمدن والتقدم والتطور وينادون بحقوق الانسان، ففي ‏أكثر الدول تقدمًا وإظهارًا للاهتمام بحقوق الإنسان وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ‏نشاهد كيف يتمّ التعامل مع السود" .

وأضاف الشيخ دعموش أن "الروح العنصرية لدى الغرب هذه الأيام تبرز ‏في التعامل مع الأحداث الجارية في أوكرانيا، فنجد كيف أن إعلاميين وسياسيين غربيين ومن ‏منطلقات عنصرية اعتبروا أن أوكرانيا بلد "متحضر بخلاف دول أخرى تشهد حروبا".

ورأى أن "هذه هي نظرة الغرب الحقيقية لشعوب منطقتنا ولدول منطقتنا ولمن يقتل فيها ‏ويشرد بحروبهم وفتنهم وعدوانهم"،

وقال "إننا نرفض الحرب والقتل والاحتلال والخراب والدمار في أي منطقة في العالم انطلاقا ‏من مبدأ رفضنا للظلم والعدوان".

واعتبر أن "الغرب اليوم يتعامل بازدواجية معايير مع ‏الأزمات في العالم، ففي الوقت الذي ينتفض ضد الحرب في اوكرانيا يلوذ بالصمت أمام ما ‏ترتكبه أمريكا والسعودية من جرائم بحق الشعب اليمني وأمام السرقات الموصوفة التي تقوم ‏بها أمريكا للنفط السوري ولأموال الشعب الأفغاني".