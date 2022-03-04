مسؤول في حزب الله اللبناني: الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عمّا يحدث في أوكرانيا

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش أن الادارة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عما يحصل في اوكرانيا لأنها خططت وحرضت ودفعت بهذا الاتجاه.
قال الشيخ علي دعموش في خطبة اليوم الجمعة إن "أوكرانيا أصبحت ضحية سياسة الولايات المتحدة الامريكية القائمة على تأجيج التوترات في العالم".
واعتبر أن "العبرة من كل ما يجري هي أن الدعم الأمريكي لأدواتها وحلفائها هو مجرد سراب وليس حقيقة، وأن الحقيقة هي أن الرئيس الأوكراني والرئيس الأفغاني السابق اللذين راهنا على أمريكا ووثقا بها اعترفا بأن الولايات المتحدة تركتهما وحيدين".
وأشار إلى أن "الروح العنصرية لا تزال تسيطر على سلوك من يدعون التمدن والتقدم والتطور وينادون بحقوق الانسان، ففي أكثر الدول تقدمًا وإظهارًا للاهتمام بحقوق الإنسان وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نشاهد كيف يتمّ التعامل مع السود" .
وأضاف الشيخ دعموش أن "الروح العنصرية لدى الغرب هذه الأيام تبرز في التعامل مع الأحداث الجارية في أوكرانيا، فنجد كيف أن إعلاميين وسياسيين غربيين ومن منطلقات عنصرية اعتبروا أن أوكرانيا بلد "متحضر بخلاف دول أخرى تشهد حروبا".
ورأى أن "هذه هي نظرة الغرب الحقيقية لشعوب منطقتنا ولدول منطقتنا ولمن يقتل فيها ويشرد بحروبهم وفتنهم وعدوانهم"،
وقال "إننا نرفض الحرب والقتل والاحتلال والخراب والدمار في أي منطقة في العالم انطلاقا من مبدأ رفضنا للظلم والعدوان".
واعتبر أن "الغرب اليوم يتعامل بازدواجية معايير مع الأزمات في العالم، ففي الوقت الذي ينتفض ضد الحرب في اوكرانيا يلوذ بالصمت أمام ما ترتكبه أمريكا والسعودية من جرائم بحق الشعب اليمني وأمام السرقات الموصوفة التي تقوم بها أمريكا للنفط السوري ولأموال الشعب الأفغاني".