توخيل يتعهد بالبقاء في تشيلسي رغم رحيل مالكه أبراموفيتش

تعهد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، باستمراره مع النادي، في الوقت الذي قرر فيه المالك الروسي رومان أبراموفيتش بيع النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الملياردير الروسي الإسرائيلي توصل إلى قرار بيع تشيلسي مساء يوم الأربعاء الماضي بعد 19 عاما من امتلاكه للنادي.

وكان تشيلسي قد تلقى عدة عروض جادة للشراء، حيث يتنافس الملياردير السويسري هانس يورج فيس والأمريكي تود بويلي على تقديم عرض لشراء النادي.

وكان توخيل قاد تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وذلك منذ أن تولى تدريب الفريق في يناير عام 2021، وأوضح أنه مازال يعتقد بأن "ستامفورد بريدج" هو المكان الأنسب بالنسبة له.

وتقبل المدرب الألماني فكرة غموض مستقبل تشيلسي خاصة فيما يتعلق بملكية النادي، لكنه أبدى ثقته بأن الفريق سيظل قويا بغض النظر عن هوية الشخص الذي سيحل محل أبراموفيتش.

وردا على سؤال طرح عليه، اليوم الجمعة، إذا كان بيع النادي قريبا سيغير موقفه، حيث قال توخيل: "لا ليس لدي مشكلة بالبقاء هنا".

وأضاف: "لقد أوضحت في عدة مناسبات أنني أحب العمل في الدوري الإنجليزي، وأحب التواجد في إنجلترا، أشعر بتقاليد كرة القدم وحب الرياضة في العموم وكرة القدم بالأخص".

وتابع توخيل: "أنه مكان مدهش، وتشيلسي بالنسبة لي، المكان المثالي أحب أن أكون هنا وأحب كل شيء له علاقة بالنادي وأتمنى أن يستمر ذلك".

وأوضح: "هناك حالة من عدم اليقين حاليا، لكن أليس كذلك دائما حال المدرب؟، لذلك انا معتاد على مستويات مختلفة بالطبع، وبالتأكيد هذا المستوى الذي أحب أن أكون عليه لأكون صادقا، أنا إيجابي وأتمنى أن تنتهي الأمور على خير".