قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن حرب روسيا على أوكرانيا لها تأثير على مصر، لافتًا إلى أن القاهرة تجمعها علاقات تجارية قوية مع موسكو.



وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن أكثر من 70% من التجارة العربية مع روسيا تتعلق بـ4 دول هي: جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر.



وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي غير مؤثر بنسبة كبيرة في الاقتصاد العالمي بحكم نسبته التي تصل إلى 3% في بعض التقديرات، منوهًا إلى أن الاقتصاد الروسي مهم في القطاعات التي يصدرها لدول العالم مثل القمح والمعادن، فضلًا عن تأثيره السياحي.



ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد لدولي، إلى أن العالم يعتمد على أوكرانيا في أكثر من مكون، إضافة إلى القمح، مشيدًا بالجهد المبذول من الوزارات المعنية المصرية مثل التموين والتجارة الداخلية، والجهات التابعة لها حتى ترى المصادر المختلفة لتعويض تلك الصادرات.



وأكد أن مصر لديها قواعد استراتيجية دقيقة للغاية، فضلًا عن امتلاكها مخزونًا لمثل تلك الظروف يصل إلى عدة أشهر، معقبًا: «لن تنتظر حتى تصبح الأمور أسوأ، نتمنى السلامة وإرجاع مسارات الحركة سريعًا مع أوكرانيا وروسيا عالميًا، لكن يجب أن نتحوط – ونحن نأمل كل خير - مما كله شر سعرًا وكمية».



