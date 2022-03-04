 بايدن يتحدث مع زيلينسكي للوقوف على تطورات الوضع في محطة زابوريجيا - بوابة الشروق
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بايدن يتحدث مع زيلينسكي للوقوف على تطورات الوضع في محطة زابوريجيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:53 ص

 تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض مراقبة التقارير بشأن اندلاع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

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