انتقدت منظمة الهجرة الدولية، تعرُّض الأجانب الفارين من أوكرانيا عقب التدخل العسكري الروسي، للعنصرية والتمييز في الدول التي لجأوا إليها.

وقال رئيس المنظمة أنطونيو فيتورينو، في بيان له، الخميس، إنّ التقارير المتعلقة بتعرض الأجانب الذين غادروا أوكرانيا إلى دول الجوار للعنصرية والتمييز والعنف، تبعث القلق الشديد.

وأكد فيتورينو، رفضه القاطع لكافة أشكال التمييز، معربا عن بالغ أسفه جراء ذلك، وطالب الدول المعنية بالتحقيق في حوادث العنصرية.

في السياق ذاته، أعربت رئيسة منظمة العفو الدولية أغنيس كالامار، عن استيائها إزاء حوادث التفريق بحق اللاجئين الأوكرانيين في دول الجوار.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ تصريحات بعض الصحفيين حول التفريق بين الأوكرانيين وبقية اللاجئين، "بشكل ينم عن عنصرية الجهل المقيت، مقززة لأبعد الحدود.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.