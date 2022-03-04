 إدارة بايدن تمنح الأوكرانيين المخالفين لشروط الإقامة إعفاء من التسفير - بوابة الشروق
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إدارة بايدن تمنح الأوكرانيين المخالفين لشروط الإقامة إعفاء من التسفير

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 6:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 6:46 ص

قالت وكالة "رويترز"، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منحت الأوكرانيين المخالفين لشروط الإقامة في الولايات المتحدة إعفاء من التسفير.

يأتي هذا فيما صرّح الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، بأنه من المؤسف أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تأخرت لما بعد اندلاع الحرب.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن روسيا تتفوق على كييف جوا، وتابع: "يجب على شركائنا اتخاذ قرار الآن وتزويدنا بالطائرات المقاتلة".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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