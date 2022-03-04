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أعلن مستشار النمسا الأسبق فولفجانج شوسل اليوم الجمعة، أنه سيتقدم باستقالته من المجلس الإشرافي لشركة النفط الروسية لوك أويل بسبب الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا.

وقال شوسل لوكالة الأنباء النمساوية /إيه بي إيه/ اليوم الجمعة: " كنت ملتزما على الدوام بضمان علاقة بناءة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا , بيد أنه مع غزوها العنيف لأوكرانيا وطريقة الحرب الوحشية وقصفها للمدنيين , تجاوزت روسيا الخطوط الحمراء.

وأضاف شوسل إنه عمل خلال الأيام الأخيرة مع لوك أويل لإصدار إعلان يدعم إنهاء الحرب.

وشغل شوسل منصب مستشار النمسا فيما بين عامي 2000 و 2007.

يشار إلى أنه في أول أيام الغزو الروسي، استقال المستشار النمساوي الأسبق كريستيان كيرن أيضا من المجلس الإشرافي لشركة السكك الحديدية الروسية "آر زد دي".