أعلن مستشار النمسا الأسبق فولفجانج شوسل اليوم الجمعة، أنه سيتقدم باستقالته من المجلس الإشرافي لشركة النفط الروسية لوك أويل بسبب الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا.
وقال شوسل لوكالة الأنباء النمساوية /إيه بي إيه/ اليوم الجمعة: " كنت ملتزما على الدوام بضمان علاقة بناءة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا , بيد أنه مع غزوها العنيف لأوكرانيا وطريقة الحرب الوحشية وقصفها للمدنيين , تجاوزت روسيا الخطوط الحمراء.
وأضاف شوسل إنه عمل خلال الأيام الأخيرة مع لوك أويل لإصدار إعلان يدعم إنهاء الحرب.
وشغل شوسل منصب مستشار النمسا فيما بين عامي 2000 و 2007.
يشار إلى أنه في أول أيام الغزو الروسي، استقال المستشار النمساوي الأسبق كريستيان كيرن أيضا من المجلس الإشرافي لشركة السكك الحديدية الروسية "آر زد دي".