أردوغان يعين وزيرا جديدا للزراعة بعد فشل الوزير السابق في التعامل مع حرائق الغابات

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا في وقت متأخر مساء أمس الخميس بتعيين وحيد كريشي، العضو البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيرا للزراعة والغابات ليحل محل الوزير بكير باكدميرلي، بحسب الجريدة الرسمية.

ولم توضح الجريدة الرسمية السبب وراء قرار الرئيس أردوغان باستبدال باكدميرلي، الذي أكد استقالته من منصبه عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويحق للرئيس أرودغان تعيين أعضاء الحكومة، دون انتظار موافقة البرلمان.

وتعرض باكدميرلي لانتقادات في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت تركيا الصيف الماضي، حيث أدى نقص الاستعدادات وفقدان مساحات شاسعة من الغابات إلى غضب شعبي واسع.