اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بمنع الحضور الجماهيري في مباراة بتروجت

تلقى النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، فاكسا رسميًا من اتحاد الكرة، بشأن مباراة الفريق أمام بتروجت في بطولة كأس مصر، والمقرر لها 12 مارس الجاري، في إطار منافسات دور الـ32.

ووفقاً للموقع الإسماعيلي الرسمي، فإن اتحاد الكرة أخطر الدراويش بإقامة مباراة الفريق أمام بتروجيت ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر، بدون جمهور، علي ملعب الإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي قد استأنف تدريباته الجماعية أمس الخميس في إطار برنامجه الإعدادي لمواجهة فاركو مساء الإثنين المقبل علي ملعب الإسماعيلية في الدروري المصري، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة مصر المقاصة الأخيرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط.