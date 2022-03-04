الناتو:‏ إشراك فنلندا والسويد في كل نقاشاتنا وسنطلعهما على ترتيباتنا وخططنا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن الوضع في أوكرانيا يتدهور، ويجب ألا يواصل التفاقم، مؤكدًا أن روسيا تواصل حربًا هي الأسوأ منذ عقود.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تحشد مزيدا من المعدات العسكرية الثقيلة وتستمر في اعتداءاتها بأوكرانيا، متابعًا: «روسيا تدفع ثمن حربها الآن التي خطط لها بوتين».

وذكر أن الناتو ‏ناقش العواقب طويلة المدى للحرب على أمن الحلف الجماعي، مضيفًا أنه في هذه اللحظات الخطرة لا يمكن لدولة العمل وحدها، فبوتين فشل في إحداث انقسام بين دول الحلف.

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: ‏«قررنا إشراك فنلندا والسويد في كل نقاشاتنا وسنطلعهما على ترتيباتنا وخططنا».