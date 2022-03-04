 السنغال: استدعاء سفير أوكرانيا احتجاجًا على نشره دعوة لتجنيد سنغاليين للحرب - بوابة الشروق
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السنغال: استدعاء سفير أوكرانيا احتجاجًا على نشره دعوة لتجنيد سنغاليين للحرب

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 8:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 8:52 ص

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، استدعاء السفير الأوكراني احتجاجًا على نشره دعوة لتجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا، حسبما أوردته وسائل إعلامية في نبأ عاجل.

في سياق متصل، أفادت شركة "نايكي" للملابس الرياضية بأنها قررت غلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتًا.

إلى ذلك، هبط الروبل الروسي لمستويات قياسية جديدة أمام الدولار والعملات الأوروبية.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.


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