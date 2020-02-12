تلعب التطعيمات فى فترة الطفولة دورا هاما يجب أن تتابعه الأم بكل اهتمام، ففى السنوات الأولى من عمر الطفل، يجب الانتباه لمواعيد التطعيم وزيارات طبيب الأطفال. أنهت التطعيمات العديد من أنواع الأمراض المعدية الخطيرة كالجدرى والدفتريا وشلل الأطفال والأمل معقود الآن على أبحاث التطعيمات المختلفة للقضاء على وباء هذا العصر كوفيد ١٩.

< لماذا يجب الحرص على تطعيم طفلك؟

ــ لأن فى التطعيم وقاية من أمراض معدية خطيرة يمكن أن تودى بطفلك إلى المستشفى أو تطاله مضاعفات من تلك الأمراض تؤدى إلى أخطار مستديمة وربما الوفاة.

< رفض الآباء لتطعيم أبنائهم يسفر عن تفشى بعض الأمراض فى صورة وباء كما حدث فى أمريكا لمرات متعددة مع عدوى الحصبة التى تصور البعض أن التطعيم يسفر عن أعراض التوحد لدى الأطفال فامتنعوا عن تطعيم أطفالهم فاندلعت عدوى الحصبة لسنوات متتالية ليعانى منها ومن مضاعفاتها العديد من الأطفال.

< تطعيم الأطفال يقيهم ويقى المخالطين لهم خاصة أفراد العائلة كبار السن.

< إصابة الأطفال بالعدوى نتيجة عدم التطعيم يجعلهم مصدر عدوى لكل من يصادفهم من أفراد المجتمع المحيط بهم ومنهم قليلو المناعة، الأمر الذى يحيل العدوى لوباء مستمر معه تتراكم المضاعفات وتتزايد خطورتها.

< الفاكسينات على درجة عالية من الأمان والفاعلية لا تطرح للتداول إلا بعد اختبارات معملية وسريرية كافية لضمان كفاءتها خاصة ما يستخدم منها للأطفال.

< كيف أتعرف على مواعيد تطعيمات أطفالى؟

هناك جدول خاص بالتطعيمات المتاحة قد يختلف من دولة لأخرى، لكن الواقع أن جدول تطعيمات وزارة الصحة من أفضل الجداول ويمكن الإطلاع عليه فى كل مكاتب الصحة. بالطبع هو لدى كل أطباء الأطفال. على الأم أن تحرص على تدوين تلك التواريخ حتى لا يفوتها أحدها فتحرم طفلها من وقاية فاعلة وحماية حقيقية من الأمراض المعدية.

< ماذا لو فات موعد التطعيم؟

يجب تحديد موعد آخر لتناول التطعيم إذا ما فات الوقت سهوا والاستمرار فى الحفاظ على التطعيمات المدرجة فى الجدول. هناك بعض العيادات تقدم خدمة تذكرة الأمهات بموعد التطعيم.

< ماذا لو عانى الطفل بعض المضاعفات بعد التطعيم؟

التطعيم مثل الأدوية قد يحدث منه بعض المضاعفات: البسيطة منها مثل ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة، احمرار عند موضع الحقن وألم يختفى ببطء حتى دون علاج.

ارتفاع درجة الحرارة يعالج بالباراستيامول شراب، ولا يستحسن إعطاؤه للطفل قبل التطعيم بغرض تفادى ارتفاع درجة الحرارة، إذ إنه يمكن أن يتدخل فى الرد المناعى الذى يحدثه الجسم عند تناول الفاكسين.

< ماذا إذا كان الطفل مريضا فى يوم التطعيم؟

يحسن تأجيل التطعيم حتى يتعافى الطفل إذا ما كان يعانى أيا من الأمراض خاصة إذا ارتبطت بارتفاع درجة الحرارة.

تظل الأمصال واللقاحات وسائل وقاية بالغة الأهمية لدى الأطفال وكبار السن. تقى اللقاحات الأطفال من أمراض خطيرة خاصة تلك التى تصيب الرئات والجهاز الهضمى والعصبى، لذا ينعكس حرص الآباء والأمهات على صحة أطفالهم فى حرصهم على توقيتات الأمصال واللقاحات خاصة فى السنوات الأولى من العمر.