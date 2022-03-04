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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:30 م

أدانت وزارة خارجية البحرين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور الباكستانية، والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن خالص التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب دولة باكستان، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت "الخارجية البحرينية"، في بيانها، تضامنها مع باكستان في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها.

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