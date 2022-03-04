سوريا الديمقراطية تنفي إرسال مقاتلين للمشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن تكون أرسلت مقاتلين للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ووصفت تلك المعلومات بالكاذبة.

وقالت "قسد" في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنّ "بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي تداولت أخبارا كاذبة وروايات زائفة تدّعي إرسال قواتنا عدد من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا. نؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا".

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" أنها قوات "وطنية سورية" وأنها "تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافية السورية ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.