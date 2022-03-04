دبلوماسي: جورجيا قدمت طلبًا رسميًّا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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أفاد دبلوماسي جورجي، بأن بلاده قدمت طلبًا رسميًّا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفق تقارير إعلامية.

والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أحد الأسباب التي دفعت روسيا لشن عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.