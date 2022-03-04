المستشار الألماني: الهجوم على محطة زابوريجيا النووية لم يسفر عن تسرب إشعاعي

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحريق في محطة الطاقة النووية بمدينة زابوريجيا الأوكرانية نشب فقط في مبنى إداري.

وقال شولتس خلال تفقده لقيادة العمليات العسكرية للجيش الألماني بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية، اليوم الجمعة، إن الحادث لم يسفر عن تسرب إشعاعي في أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، لكنه يظهر مدى خطورة الوضع.

وأضاف: "تؤدي الحروب دائما إلى دمار ربما لم يكن لدى أي من الأطراف المتحاربة نية لإحداثه حقا، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون له تداعيات رهيبة "، مؤكدا أنه من المهم تجنب مثل هذه التصعيد.

وتحدث شولتس من قبل إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف. وكان زيلينسكي تحدث علنا ​​عن قصف يستهدف محطة الطاقة النووية زابوريجيا بالدبابات الروسية.

وقال في رسالة عبر الفيديو نُشرت على تطبيق "تليجرام" اليوم الجمعة: "أوروبا بحاجة لأن تستيقظ الآن".

كما أشار إلى الكارثة النووية في تشيرنوبل عام 1986، وقال: "الدبابات الروسية تقصف الآن منشآت المفاعل".

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أنه لم ترد تقارير عن زيادة في إشعاعات المحطة.