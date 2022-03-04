حمد بن جاسم: إدارة مرسي كانت تصلح لإدارة دكان وليس لإدارة دولة

كشف الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، عن رأيه في إدارة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، واصفا إياها بأنها تصلح "لإدارة دكان وليس لإدارة دولة".

وقال بن جاسم في حوار مطول للقبس الكويتية إن الدوحة استضافت اجتماعا بين مساعدين لمرسي وممثلين للإدارة المصرية في عهده مع ممثلين للإدارة الأمريكية، للتعارف والتقريب بين الطرفين، حيث كانت واشنطن ترغب في التعرف على اتجاهات النظام المصري وسياساته الاقتصادية.

وأضاف: خرجت من الاجتماع بانطباع سلبي عن "جماعة مرسي" فقد كانوا "مساكين" ومستواهم لا يرقى للحدث والمناقشات "يصلحون لإدارة دكان وليس للدولة.. لم يكن الكلام والنقاش على نفس المستوى".