تاج الدين: انخفاض في معدل إصابات كورونا بعد ارتفاع دام أسبوعين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات سواء المعلنة رسميا أو التي تعالج منزليا.

وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن أعداد الإصابات كانت قد شهدت زيادة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لانتشار متحور أوميكرون؛ نظرًا لسرعة انتشاره، ولكن الأعداد تشهد تراجع خلال هذا الأسبوع.

وعن مصير موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أوضح أنه لابد من الاستمرار في الاجراءات الاحترازية؛ بسبب ارتفاع معدلات العدوى تزيد في التجمعات، وضرورة استمرار النمط الاحترازي والوقائي خلال شهر رمضان وما بعد رمضان.