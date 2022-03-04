البيئة: يجب تضمين قضايا التنوع البيولوجي ضمن أجندة مؤتمر أطراف تغير المناخ القادم

اجتمعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيتشوس.

وتناول الإجتماع مناقشة سبل وأليات التنفيذ والتمويل الخاصة بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والتي سيتم تضمينها في مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية وعلاقة ذلك بمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ وكذلك أهمية أن يكون المجتمعات المحلية ضمن الأولويات في المؤتمرين.

وأكدت فؤاد على أن قضايا التنوع البيولوجي يجب أن يتم تضمينها ضمن الإعداد لمؤتمر أطراف تغير المناخ القادم المزمع عقده في شرم الشيخ وضرورة الربط بين مؤتمري الأطراف للاتفاقيتين الهامتين.

وأشارت إلي أهمية حماية النظم البيئية من أجل الناس والطبيعة وعلى أهمية مشاركة جميع المعنيين وجميع الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تأخذ المؤتمر محمل الجد وتسعى جاهدة لأن يكون هذا المؤتمر بمثابة مؤتمر العمل والتنفيذ وذلك بالبناء على ما نتائج ومخرجات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين ولذلك تعمل مصر حاليا على مسارين الأول للمبادرات الهامة والهادفة والثاني للمفاوضات حيث نأمل في تسريع مسار المفاوضات للحصول على نتائج متوازنة تلاقي اهتمامات واحتياجات الدول.

وأعرب مفوض الإتحاد الأوروبى عن أسفه لعدم اهتمام المؤتمر السادس والعشرين بقضايا صون التنوع البيولوجي واستعادة النظم الايكولوجية بالقدر الذي يتناسب مع هذه القضايا الهامة والحيوية.

وتمني أن يهتم المؤتمر القادم بتلك القضايا وخاصة تحت مظلة الحلول القائمة على الطبيعة التي تؤكد على ان تستهدف استراتيجياتنا وخططنا إجراءات ذات أثر إيجابي على الطبيعة وعلى النظم البيئية وعلى المناخ وعلى البشر خاصة وأنه غالباً ما يستحيل استعادة النظم البيئية التي تدهورت وتم تدميرها بالفعل.

كما أنه يجب أن تشعر المجتمعات المحلية أنهم جزء من الحلول لقضايا البيئة وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الطبيعة في كسب العيش.

وأكد الإجتماع على ضرورة الاهتمام بالتنوع البيولوجي والطبيعة وأهمية التوافق والتآزر بين الإجراءات التي تستهدف صون التنوع البيولوجي وتلك التي تستهدف التصدي لتغير المناخ وأخيرا تلك التي تستهدف تحييد تدهور الأراضي وهذا ما أدركته وأكدته المبادرة المصرية الرئاسية منذ أكثر من 3 أعوام، وأهمية مشاركة الجميع بما في ذلك المجتمعات المحلية وأن يسعى المؤتمر لتحقيق أهداف لصالح الكوكب والبشر.