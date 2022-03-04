ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني لـ«سي سي سي»

خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي" بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون على ضوء الوضع الراهن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ستاندرد آند بورز، في بيان اليوم الجمعة: "نقدر أن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف".

وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة، حيث هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.