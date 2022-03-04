رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لفرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف حربها

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو إذا لم يوقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "الحرب التي يشنها على أوكرانيا".

وقالت فون دير لاين، في خطاب ألقته خلال لقائها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "بفضل هذا التنسيق مع الولايات المتحدة، صمّمنا وطوّرنا ونشرنا العقوبات في وقت قياسي، العقوبات التي تُظهر إصرارنا على جعل بوتين بدفع ثمن هذه الحرب. لا نتعامل مع تلك التدابير باستخفاف، لكن من الواضح أننا بحاجة للعمل"، حسبما جاء على موقع الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى مساهمة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حشد أكبر عدد ممكن من الدول للانخراط في فرض عقوبات إلى أن وصلت إلى أكثر من 40 بلد.

وتابعت: "نعلم أن ذلك النزاع بعيد عن أن ينتهي. ولكي أكون واضحة، نحن مستعدون لاتخاذ مزيد من التدابير الحادة إذا لم يوقف بوتين ويتراجع عن الحرب التي أطلقها".