«أديب مرموق، وزير بارع، أحد أهم من وضعوا أساس الثقافة المصرية» إنه رمز العمل الثقافى والفكرى «ثروت عكاشة» الذى نعايش خلال الأيام الحالية ذكرى رحيله، حيث ولد فى العام 1921 وتوفى فى 27 فبراير بالعام 2012، عقب رحلة ومشوار ملىء بالعمل والإنجازات فى ميادين الفكر والثقافة.

يتذكر الوسط الأدبى الأيام التى رحل فيها ثروت عكاشة عن عالمنا، فى رثاء ممزوج بالإشارة إلى الطفرات الكبرى فى ميدان الثقافة المصرية، والقفزات الكبرى التى تحمل معها اسم ثروت عكاشة عاليا، حيث ينسب إليه الفضل فى الكثير من الإنجازات التى نراها واقعا يتحقق أمامنا فى الآونة الحالية، بوصفه أحد أهم من وضعوا «البنية التحتية للثقافة المصرية».

♦ مشوار واعد

شهدت محافظة القاهرة مولد ثروت عكاشة، وقد تخرج فى الكلية الحربية فى العام 1939، ليبدأ مشواره الواعد بالتدرج فى السلك العسكرى حتى درس فى كلية أركان الحرب فى الفترة بين عامى 1945 إلى 1948؛و ذلك قبل أن يحصل على دبلوم الصحافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1951، وصولا إلى درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون بباريس عام 1960.

حمل ثروت عكاشة حقيبة وزارة الثقافة مرتين، وذلك حينما أسندها له الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى أعقاب ثورة يوليو، وتحديدا فى العام 1958، حيث بدا على عكاشة الفكر المغاير والحماس المنقطع النظير، مع المضى سريعا فى الإجراءات والخطوات التى تفيد الثقافة المصرية، ليصبح بعدها وزيرا للثقافة مرة أخرى فى العام 1966.

وقد تقلد الدكتور ثروت عكاشة عددا من المناصب المهمة أبرزها رئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهو المجلس الأعلى للثقافة حاليا، ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الثقافية، رئيس اللجنة الثقافة الاستشارية بمعهد العالم العربى بباريس، وذلك بخلاف دخوله عددا من المحطات الرائدة من العمل العام، حيث شغل عددا من المناصب فى أعقاب ثورة يوليو 1952 ومنها ملحق عسكرى فى باريس ومدريد من 1953 إلى 1956، وسفير مصر فى روما من عام 1957 حتى 1958، ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الثقافية من 1970 حتى 1972.

♦ الثقافة الجماهيرية

ينسب إلى ثروة عكاشة الفضل فى التأصيل والترسيخ لفكرة ضرورة خروج عملية «الثقافة والتثقيف» من حدود المدن المركزية الكبرى، لتمتد إلى القرى والنجوع، فكانت «الثقافة الجماهيرية» التى أنشأ من أجلها عددا من قصور الثقافة فى العديد من قرى مصر، والتى أفرزت من جانبها قدرا كبيرا من أدباء مصر ورموزها فى الفكر والثقافة.

وأصر ثروت عكاشة على أن تجوب منارات الفكر والثقافة قرى مصر ومحافظاتها، حيث أوفد عربات متنقلة تحوى بداخلها كنوز المكتبة العربية والمصرية، وتحمل نماذج لمعارض الفن التشكيلى، وأجهزة للسينما والإذاعة، ومسرح كامل المعدات، بهدف تعريف المصريين فى أعمق نقطة بالقرى والنجوع المصرية على منابع الفكر والثقافة، حيث كانت أول قافلة، تلك التى أرسلت لقرية نجريج، محافظة المنوفية، وكان يتقدمها الدكتور ثروت عكاشة.

♦ إنجازات تاريخية

كما دشن ثروت عكاشة أكاديمية الفنون والتى يقع تحت مظلتها العديد من الكيانات الثقافية والمنارات الإبداعية، ومنها معهد الكونسرفتوار، ومعهد الباليه، ومعهد الموسيقى العربية، ومعهد الفنون المسرحية، حيث استطاعت الأكاديمية تخريج آلاف المبدعين والفنانين فى شتى المجالات الفنية، ومنهم من وصل للعالمية بسبب الأكاديمية التى جاءت ممهورة بتوقيع ثروت عكاشة.

ويأتى ضمن الإسهامات الإبداعية التى رسخت اسم ثروت عكاشة فى وجدان المصريين، هو تحركه العاجل لحث كبرى الدول والمتاحف العالمية للمشاركة فى إنقاذ الآثار المصرية من الغرق، واستجابة لجهوده الدءوبه تم نقل معبدى أبو سمبل،كما جرى إنقاذ 17 معبدا وأعيد بناؤهم جميعا، وتطرق عكاشة عن ذلك العمل الكبير فى مذكراته: كم أحس اليوم بالرضا كله حين أرى هذا المشروع الضخم الذى سعيت إليه يوما، والذى استغرق أعواما أحد ‏عشر ينتهى إلى ما انتهى إليه من نجاح.

وعلى إثر ذلك تم تكليل جهود عكاشة بحصوله على الميدالية الفضية لليونسكو تتويجا لإنقاذ معبدى أبوسمبل وآثار النوبة، والميدالية الذهبية لليونسكو لجهوده من أجل إنقاذ معابد فيلة وآثار النوبة عام 1970م، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية فى العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995م.

ويأتى ضمن الإنجازات المشهودة للدكتور ثروت عكاشة، إبداعه ما يزيد على 40 مؤلفا من الكتب والموسوعات الفنية وفى مقدمتها: ترجمة للشاعر جبران خليل جبران، معجم المصطلحات الثقافية، وأعمال الرومانى أوفيد، الفن الإغريقى، الترجمات للمسرح المصرى القديم، ومذكرات ثروت عكاشة.