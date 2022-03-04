حمادة هلال: مبحبش أتفرج على «مستر آند مسيز عويس» عشان طري شوية

قال الفنان حمادة هلال، إنه يعتبر كل خطوة في مسيرته الفنية نقلة بالنسبة له، ذاكرًا أن فيلم «عيال حبيبة» من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا له.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه يحب فيلم «عيال حبيبة» أكثر من «العيال هربت»، لذا اتجه إلى مرحلة أخرى ومنتج آخر، معقبًا: «مش بقل من صاحبي وأخويا مجدي الهواري لكن حسينا إننا لازم نبعد شوية وأتمنى أشتغل تاني مع مجدي لأنه أخويا».

وعن «مستر آند مسيز عويس»، قال إن الفيلم نجح كعمل متكامل، لكنه لم يكن يريد المبالغة في الدور الذي قام به، متابعًا: «مبحبش أتفرج عليه عشان طري شوية، لكن بحب أغانيه.. كان ناجح مع الناس لكن مش ناجح معايا أنا».

ورد على سؤال ما إذا كانت هناك أغنية له ندم على تقديمها، قائلا: «مسطول، أنا مش ندمت على قد منا شوفت بعنيا مشهد زمان إن ولد صغير بيغنيهالي وبيقول عيلة واطية ونصابة وباباه راح ضاربه قلت الراجل ده عنده حق فعلا».

وذكر أنه بعد هذا الموقف غير كلمات الأغنية إلى ألفاظ أخرى في الحفلات، مثل «عيلة مليانة طيابة»، رغم سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية، مضيفًا أنه لم يندم على الأغنية كلها، لأنها تليق في السياق الدرامي، لكنه لا يصح غناؤها في الأفراح.