تقرير: خطة مثيرة للجدل لنقل التربة من موقع حطام قطار أوهايو

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن خطة مثيرة للجدل لنقل التربة الملوثة في موقع حطام قطار "نورفولك الجنوبي" الذي خرج عن مساره في منطقة "شرق فلسطين" بولاية أوهايو الأمريكية، إلى محرقة قريبة لها تاريخ من انتهاكات الهواء النظيف.

ووصفت المسؤولة السابقة في وكالة حماية البيئة الأمريكية كيلا بينيت، تلك الخطة بـ"المرعبة".

وانتقدت بينيت إلى جانب عدد من المعنيين بالصحة العامة والسكان المحليين شركة نورفولك الجنوبية والمسؤولين الحكوميين والفيدراليين على خلفية هذا القرار.

وقالت بينيت: "أهم شيء في ذهني هو صحة الإنسان والبيئة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية، لذا فإن خطة من هذا القبيل تتعارض مع مبادئ الأخلاق الإنسانية والعلم".

ويشكل حرق التربة خطرا بالغا، لأن بعض الملوثات التي يخشى السكان وخبراء مستقلون في المواد الكيماوية أنها موجودة في المخلفات، مثل الديوكسينات، لم يتم اختبارها من قبل وكالة حماية البيئة، ولا يتم حرقها بسهولة، أو لا يمكن حرقها.

وخرج قطار نورفولك الجنوبي يحمل كلوريد الفينيل المستخدم في إنتاج البلاستيك عن مساره في 3 فبراير الماضي، في بلدة صناعية صغيرة يسكنها 4700 شخص، وتقع على حافة تلال الأبلاشيان في أوهايو.

وبعد أن هدد الحريق بإشعال صهاريج مليئة بالكيماويات، أجرى مسؤولو الإغاثة العاجلة، حرقا محكوما للمادة خوفا من انفجار كبير.

وقال باحثون بيئيون إن احتراق كلوريد الفينيل أدى بالتأكيد إلى إنتاج الديوكسينات، وهي مادة كيماوية شديدة السمية يمكن أن تبقى في البيئة لسنوات.

ومع ذلك، قاومت وكالة حماية البيئة الدعوات لاختبار هذه المادة، وأزالت الوكالة من موقعها على الإنترنت نتائج تحليلاتها المتعمقة للتربة، لذلك من غير الواضح ما هي المواد الكيماوية الموجودة في التربة.

من جهته، أوضح الأستاذ المساعد في الصحة البيئية والهندسة في جامعة جونز هوبكنز، كارستن براس، أنه يجب حرق المواد الكيماوية مثل الديوكسينات في درجات حرارة عالية للغاية، وقد يكون احتراق بعض المواد صعبا أو لا يمكن التنبؤ به خلال الحرق، مشيرا إلى أن هذه القضايا تولد حالة من عدم اليقين بشأن سلامة الخطة.

وقال براس: "ما يقلقني هو أننا نقوم بتحويل المشكلة الموجودة الآن في التربة إلى وسيط آخر عن طريق نثرها في الهواء".

وتابع: من المحتمل أيضا أن تحتوي التربة على مركبات كيماوية فلورية عضوية، والتي تسمى المواد الكيماوية إلى الأبد، لأنها لا تتحلل بشكل طبيعي، ولم يتم تطوير أي طريقة من صنع الإنسان لتدمير تلك المركبات بشكل كامل.