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حادثة معتادة.. مصرع إسرائيليين في تحطم طائرة بمنطقة النقب

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 2:31 م

لقي إسرائيليان مصرعهما، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وقالت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب، أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين".

وتحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.

وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل، فقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح متوسطة إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.

كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في نوفمبر 2020، كانت تحلق في أجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.


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