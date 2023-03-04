متحدث صيني: بكين لا تصنع «فخاخ ديون» في إفريقيا

قال وانج تشاو، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، إن الصين ليست أكبر دولة دائنة لإفريقيا.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لإفريقيا تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضاف وانج أن الصين لطالما التزمت "بمساعدة الدول الإفريقية على تخفيف أعباء ديونها"، رافضاً الإدعاء بأن الصين تخلق ما يُسمى بـ"فخاخ الديون" في إفريقيا.

يشار إلى أن منتقدي سياسية الصين لمنح القروض يصفونها بـ" فخ الديون"، حيث أنها تقوم على تقديم بكين ائتمان مفرط للدول وتسعى للحصول على تنازلات اقتصادية أو سياسية منها عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.